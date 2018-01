Coca-Cola Jeans aposta em moda jovem com referências urbanas para o inverno 2015

A atriz Sophia Abraão, o cantor Di Ferrero e a cantora Anitta desfilam pela Coca-Cola Jeans Foto: Divulgação

Abrindo o calendário de desfiles, a marca Coca-Cola Jeans apresentou no final da tarde deste domingo, 2, na Casa Fasano, em São Paulo, suas apostas para o inverno 2015. O desfile, que não integra o calendário da São Paulo Fashion Week, foi um aquecimento para a semana de moda que começa oficialmente nesta segunda-feira, 3.

Thais Rossiter, estilista da grife, foi buscar no hip hop e no sportwear inspiração para criar a coleção que chegou cheia em referências 90´s. 'A cultura hip hop foi um ponto de partida que traz muito esses dois elementos juntos (hip hop e sportwear) na construção dos looks e nas misturas que eles propõem', explica Thais.

Rica em referências urbanas, a linha trouxe o bom e velho jeans, carro chefe da marca, como peça central.'Trouxemos um jeans bruto, lavado e com aplicações', conta a estilista. Ele apareceu em jaquetas e calças em modelagem oversized, como pede o movimento hip hop. Para as mulheres, o jeans, que aparece em calças e saias, ganhou cintura alta marcando a silhueta e dando feminilidade ao look. O top faixa e o cropped, que foi sucesso no verão, mas se firma também nesse inverno, deixa a barriga de fora, dando charme ao corpo da menina.

As jaquetas ganham dois comprimentos: a tradicional jeans mais longa e a com efeito cocoon curta marcam o trabalho de sobreposições para o inverno. Thais trouxe ostentação de forma discreta para sua peças. O excesso de broches em dourado presos no jeans dão charme. Ainda falando em referências, o baseball também marcou presença e inspirou as formas e recortes da coleção masculina. A parka oversized ganhou a altura dos joelhos, revelando um novo shape para os homens que abusam dos efeitos amplos para a estação. Moletom com couro, cetim, jersey metalizado e lã também desenham os looks da coleção.

Mas o que vai pegar mesmo na estação? Thais aposta no top faixa. "Mesmo sendo inverno, estamos propondo o top faixa que fica super bonito com cintura alta, jeans e alfaiataria. Ele aparece pontuando quase todos os looks femininos. É uma peça chave pra coleção porque valoriza o corpo da menina"

Beleza. Assim como nas roupas, a beleza do desfile da Coca-Cola Jeans trouxe referências hip hop com um toque esportivo. O cabelo era composto por três tranças rentes à raiz dos fios que eram unidas em um rabo de cavalo, lembrando a década de 1990. O acabamento do penteado era natural e com fios soltos na frente. A maquiagem leve foi feita apenas com base leve, blush e sombra prata no canto interno dos olhos.

Silvio Giorgio, maquiador e cabeleireiro que assina a beleza do desfile, conta que o segredo dessa composição é a leveza com ar de saúde. “O blush tem essa aparência de corado de sol e os fios soltos na frente dão movimento e naturalidade”. O esmalte metalizado foi a escolha para as unhas. Esse foi o toque “ostentação” na beleza, mais uma vez se conectando aos elementos da coleção.

Casting estrelado. O desfile contou com um casting cheio de celebridades: Di Ferrero, vocalista da banda NX Zero, a atriz Sophia Abrão e a cantora Anitta, que substitui a atriz Bruna Marquezine na campanha da marca, deixaram suas profissões de lado por alguns instantes e integraram o time de modelos da grife.

Em entrevista ao Estado, Di Ferreiro falou de seu estilo que, ele garante, é o mesmo que nós vemos quando ele sobe ao palco com sua banda. "Eu cresci ouvindo as bandas dos anos 1970 e, querendo ou não, você acaba pegando referências não só musicais, mas de estilo também. Quando eu era mais novo, gostava de um estilo 'largadão'. Hoje, eu continuo gostando. Gosto de ficar bem a vontade, uso roupas com cortes largos, mais cool, que são as roupas que eu uso pra subir no palco... Jeans e peças de moletom, como as calças, eu adoro porque são super confortáveis." contou.

Hoje, o cantor namora a top model Isabeli Fontana, que nessa temporada desfila pela Tufi Duek. Di revela que, sim, o namoro influenciou em seu gosto pela moda. "Eu não conhecia nada, mas de uns tempos pra cá, até por acompanhar a Isabeli, eu comecei a conhecer algumas coisas. Gosto Alexander McQueen e Yohji Yamamoto.

Sophia Abraão, cantora, atriz e blogueira, que desfilou pela segunda vez na grife, também revelou sua referência de estilo. "Eu sempre tive a Kate Moss como um ícone da moda, talvez com uma personalidade meio conturbada, ela sempre foi o que a moda representava." Sobre tendência, Sophia revela que são as candy colors que fazem sua cabeça. "Estou curtindo muito as candy colors, essa cartela colorida em tons pastel."