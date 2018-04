Clássico sexy e glamouroso dá o tom do estilo em evento de luxo

A atriz e modelo Lily Collins Foto: Stéphane Feugère/Getty/BFA/Divulgação

Com uma seleção de convidados estelar, que misturou medalhões de Hollywood, fashionistas e talentos das artes e da arquitetura, a Cartier lançou na noite desta quinta, 5, o novo modelo de seu relógio Santos, um dos primeiros relógios de pulso do mundo desenvolvido por Louis Cartier especialmente para o inventor brasileiro. Entre as ideias de look desfiladas na festa, os clássicos reinam, em tons sóbrios, mas com glamour e sensualidade, em aplicações de bordados e recortes. Confira na galeria.