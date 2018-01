Clare Waight Keller assume direção criativa da Givenchy

Clare Waight Keller é a primeira mulher estilista da Givenchy Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Foi anunciado na quinta, 16, que a estilista Clare Waight Keller irá assumir a direção criativa da Givenchy. A designer, que recentemente deixou o comando da Chloé, substituirá Riccardo Tisci, que esteve à frente da casa francesa por 12 anos. Ela começa no cargo a partir do dia 2 de maio, e assinará as coleções feminina, masculina e de alta-costura.

Em declaração oficial, a estilista britânica conta que Hubert de Givenchy, fundador da grife, sempre foi uma grande inspiração. "Estou ansiosa para trabalhar com esse time e escrever um novo capítulo nessa linda história", afirmou. Antes da Chloé, onde ficou por seis anos, ela já havia trabalhado também com Tom Ford na Gucci.

A primeira coleção de Clare Waight Keller será revelada em outubro, na temporada de primavera 2018 em Paris. Sua estreia promete ser tão aguardada quanto foi a de Maria Grazia Chiuri na Dior, em setembro do ano passado. Ambas são as primeiras mulheres a ocupar a direção criativa das respectivas maisons – duas das mais importantes do mundo. Mais do que um senso de renovação para as marcas, elas trazem a perspectiva de que cada vez mais mulheres assumam posições de liderança nas empresas – não só na moda.