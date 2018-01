Cindy Crawford diz que não gostaria de desfilar ao lado de sua filha

Cindy Crawford posa com sua filha Kaia Gerber na festa da marca Omega, em Paris Foto: Kamil Zihnioglu/ AP Photo

“Minha filha acabou de tirar a sua carteira de motorista. Eu estou mais preocupada com ela dirigindo do que entrando no mundo da moda”, disse a modelo Cindy Crawford para a agência de notícias Associated Press, em um evento de caridade em Detroit. “A melhor coisa para os meus filhos é que eu sei muito sobre este mundo. Eu penso: ‘Quem é melhor para guiá-los do que eu?’”

Cindy disse que entende que seria inevitável que sua filha seguisse a carreira de modelo. Kaia é muito parecida com a modelo de 51 anos. “Às vezes, eu queria que ela tivesse esperado mais um ano ou dois. Mas ela tem 16. Esta é a idade com que eu comecei, que é nova, mas normal na moda”.

Na Milan Fashion Week, em setembro, Donatella Versace fez um tributo para o seu irmão Gianni Versace, 20 anos após o seu assassinato. O desfile trouxe as supermodelos que Gianni amava: Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Helena Christensen e Cindy Crawford. Mas a passarela também contou com a nova geração de modelos, como as irmãs Hadids, Kendall Jenner e Kaia Gerver. “Eu não sabia que a minha filha estaria no show”, disse Cindy. “As modelos não foram escolhidas até dois dias antes do desfile. Quando Kaia foi chamada, eu disse ‘Você sabe que eu estarei nele também, certo?’”.

“Ela disse: ‘Espera, a gente vai ter que desfilar juntas?’. E eu respondi: ‘Não, eu nem quero desfilar com você. Eu vou com as mulheres da minha época. Você vai com as meninas da sua idade’”.