Cinco truques de backstage para copiar em casa

Quando se fala de sobrancelhas, a última tendência é deixá-las com aparência natural - mas sempre com volume. O maquiador Max Weber ensina um truque para quem não tem muitos pelos sobre os olhos: basta aplicar bastante iluminador na região do arco, tudo bem se passar um pouco em cima do fio. Assim como a técnica do contorno, o jogo de luz chama atenção para alguns pontos do rosto e cria ilusão de que o espaço é maior.

Foto: Fernanda Figueiredo/Especial para O Estado de S. Paulo