Cinco perguntas para a atriz, cantora e blogueira

Sophia Abrahão foi uma das estrelas do desfile da Coca Cola Jeans que ocorreu na noite deste domingo, 2, no Buffet Casa Fasano, em São Paulo. A jovem de 23 anos de idade se divide entre muitas frentes de trabalho; ela atua, canta e tem um blog em que fala de moda e beleza. Sophia conversou com o ‘Moda e Beleza Estadão’ sobre sua relação com o mundo fashion e seu truque de beleza.

Como você começou a sua carreira? Qual atividade veio primeiro?

Eu comecei a trabalhar aos 13 anos como modelo aqui no Brasil; aos 15, eu fiz minha primeira viagem internacional, fui morar sozinha na China, morei na Ásia durante cinco meses. Eu voltei porque eu ainda estava cursando o Ensino Médio. Aos 16 anos, eu fui selecionada para ‘Malhação’. Eu brinco que a minha carreira de modelo foi super curta, durou apenas três anos, tive uma experiência internacional e já entrei para ‘Malhação’, que foi meu primeiro papel na TV como atriz. Desde então, eu descobri que era isso que eu queria fazer. A música entrou na minha vida com a novela ‘Rebelde’, que foi uma experiência em que, além de atuar, nós cantávamos. Fizemos turnê pelo Brasil inteiro e um bichinho me picou, não tinha como acabar o projeto e a música acabar na minha vida, então eu dei continuidade. E a blogueira, eu sempre tive blog, desde a época da escola. Falar sobre moda começou há quatro anos, quando comecei a postar o look, não era nem o look do dia ainda, eu simplesmente mostrava o que eu estava vestindo para atender aos pedidos dos fãs. E começou a virar uma brincadeira um pouco séria, quando eu não postava, eles cobravam. Então, eu ampliei isso e criei um blog antes de ser moda, antes de a profissão blogueira ter virado o que é hoje em dia. Deu super certo, além de falar sobre moda, atualidades, tem também o diário do dia, no qual eu entro em contato direto com os fãs e conto o que acontece.

Você mesma escreve os posts?

Eu tenho uma equipe de três pessoas para o blog, eles fazem toda a pesquisa de conteúdo e o texto final é meu. Mas como a minha vida é muito maluca, eles me dão o conteúdo mastigadinho para eu fazer o texto final. O diário do dia é meu, eu mesma escrevo.

Quais são as suas principais referências de moda e beleza?

Eu sempre tive a Kate Moss como um ícone da moda para mim, talvez com uma personalidade meio conturbada, ela sempre foi o que a moda representava. Acho que a sucessora dela é a Cara Delavingne, que tem a mesma irreverência que Kate tinha. Apesar de muito nova, ela é mais nova do que eu, ela virou um monstro fashion.

Qual é a tendência de moda que você está usando mais?

Estou curtindo muito as candy colors, essa cartela bastante colorida em tons pastel. Eu tento fugir um pouco do preto, mas não consigo muito. Minha mãe brinca que nosso armário é de urubu, mas eu estou tentando me colorir mais com essa tendência.

Qual é o seu truque de beleza?

Eu não tenho cílios grandes, então estou passando ‘Latisse’ todas as noites e os meus cílios estão crescendo, é uma dica pra quem não tem muitos cílios. É um colírio que você aplica como delineador à noite.