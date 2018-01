Cinco passos de beleza de uma ‘angel’

Acompanhe o canal ‘Moda e Beleza’ do Estadão no Facebook, Twitter e Instagram.

O time de tops que representa a marca de lingerie Victoria’s Secrets é plural e composto por loiras e morenas, de várias nacionalidades: sul-africana, americana, holandesa e brasileira. Apesar dessa diversidade, as ‘angels’ exibem sempre uma beleza sexy, mas com ares de menina.

1 - Pele

Naturalidade é palavra-chave para essa maquiagem, por isso a cobertura com a base e corretivo precisa ser leve; bb ou cc cream também são uma opção. Outro produto que pode ser um aliado é o pó bronzant para trazer aquele clima sexy do bronzeado. Os maquiadores das ‘angels’ fazem o contorno do rosto com um tom mais escuro que a pele das modelos, mas para seguir essa prática é preciso ter cuidado. Cada rosto tem características próprias e o contorno deve seguir essas linhas. “O contorno não é para todo mundo. A pessoa que tem um rosto superfino, não pode escurecer, se não fica mais fino ainda”, diz o maquiador Théo Carias.

Naturalidade é palavra-chave para essa maquiagem Foto: Divulgação

2 - Sombra marrom

Nos olhos, a ideia é colocar apenas um pouco de romantismo e expressão. Para isso, use sombra marrom com brilho no canto externo e na pálpebra inferior. A sombra iluminadora pode ser aplicada no canto interno dos olhos e esfumada na pálpebra móvel.

Sombra marrom com brilho no canto externo e na pálpebra inferior Foto: Divulgação

3 - Lábios rosados

O toque de inocência dessa maquiagem está nos lábios. Batons nude e rosa podem ser aplicados com os dedos; o tom mais claro vai no centro dos lábios para dar mais volume. Essa etapa também deve se adaptar ao tom de cada pele, mulheres negras, por exemplo, podem usar uma tonalidade caramelo com um toque alaranjado.

Batons nude e rosa podem ser aplicados com os dedos Foto: Divulgação

4 -Iluminador

Para brilhar como uma ‘angel’, o iluminador é fundamental. Aplique-o nos pontos em que você quer dar mais volume como o alto das maçãs do rosto, o topo do nariz e o ‘v’ dos lábios. Mas uma vez, é preciso olhar no espelho e seguir as próprias características para o truque de ‘sombra e luz’ dar certo. Mulheres que têm o nariz alongado não devem usar o iluminador nessa parte do rosto, assim as que já têm as bochechas proeminentes.

Aplique-o nos pontos em que você quer dar mais volume como o alto das maçãs do rosto Foto: Divulgação

5 - Cabelos com leves ondas e volume

Entre as modelos da Victoria’s Secrets temos loiras como Dotzen Kroes e Candice Swanepoel e morenas como a brasileira Alessandra Ambrósio e a americana Lily Aldridge. As cores são diferentes, mas o que os fios dessas musas têm em comum é que eles trazem mais de uma tonalidade. Esse efeito ilumina o visual e dão a impressão de que o cabelo tem mais volume e movimento. Nos desfiles, as ‘angels’ também usam apliques para dar mais volume aos fios, esse é um truque que também pode ser seguido em ocasiões especiais.

Esse efeito ilumina o visual e dão a impressão de que o cabelo tem mais volume e movimento Foto: Divulgação

ACOMPANHE O CANAL ??MODA E BELEZA?? DO ESTADãO NO

,

E