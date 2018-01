Cinco mulheres que marcaram a história da moda no mundo

Mademoiselle Chanel ousou vestir as mulheres com calças compridas. Já a estilista Mary Quant fez questão de popularizar a minissaia. Miuccia Prada, da grife que leva seu sobrenome, conseguiu unir a moda comercial e a conceitual como poucos. A poderosa editora de moda Anna Wintour virou personagem - de si mesma e do cinema. Gisele Bündchen, por sua vez, chegou a tal ponto na carreira de modelo que ganhou um título só para ela: o de übermodel. Cada uma a sua maneira, as mulheres abaixo marcaram para sempre a história da moda.

Coco Chanel

Coco Chanel em 1935: ela estabeleceu novos padrões para a moda feminina Foto: reprodução

Gabrielle Bonheur Chanel nasceu em 19 de agosto de 1883, mas cravou seu nome na história da moda como Coco Chanel, a designer destemida, cujo legado ecoa ainda hoje em coleções mundo afora. A estilista francesa revolucionou o modo de vestir feminino em uma época em que as mulheres eram escravas dos espartilhos e das saias volumosas. Mademoiselle Chanel propôs a alfaiataria, criou a jaqueta de tweed, apresentou modelos usando calças na passarela... Enfim, transformou seu estilo em elementos clássicos até hoje, como o corte de cabelo chanel, o pretinho básico e o colar de pérolas brancas.

Gisele Bündchen

Gisele: a übermodel ajudou a colocar o Brasil no mapa da moda mundial Foto: divulgação

O que fazer quando não há um título para designar a importância de uma modelo? Inventa-se um,oras. Conhecida como übermodel, Gisele Bündchen completa este ano duas décadas de carreira. Nascida em Horizontina, no Rio Grande do Sul, Gisele participou de seu primeiro desfile aos 14 anos e não parou mais. Desfilou e posou para grandes grifes e, assim, ajudou a colocar o Brasil no mapa da moda mundial. Há mais de uma década, ela ocupa a primeira posição no ranking de tops mais bem pagas do mundo - só em 2014, segundo a Forbes, Gisele faturou 47 milhões de dólares graças a seus contratos milionários.

Mary Quant

Mary Quant: a inventora da minissaia Foto: reprodução

Conhecida por criar e popularizar a minissaia na década de 1960, a estilista inglesa Mary Quant era desafeto de Coco Chanel. Pudera! Os caminhos que elas enxergavam para a moda eram bem diferentes - hoje, ainda bem, há espaço para ambos. Mary Quant foi uma das primeiras mulheres a desfilar por aí com os joelhos à mostra e, recentemente, teve sua importância histórica reconhecida pela própria rainha Elizabeth II. Em janeiro, aos 80 anos, a estilista recebeu o título de Dama da Ordem do Império Britânico.“É extremamente gratificante que meu trabalho na indústria da moda tenha sido reconhecido e distinguido de modo tão significativo”, disse ela na ocasião.

Miuccia Prada

Miuccia Prada: a estilista italiana gosta de revolucionar Foto:

Pioneira. Está aí uma boa palavra para definir a estilista italiana Miuccia Prada, que promove uma pequena (ou grande) revolução a cada coleção que lança. Doutora em ciências políticas, Miuccia assumiu o negócio de sua família, uma fábrica especializada em malas de viagem, em 1978. Começou a desenhar roupas uma década depois e, ao lado do marido e sócio, Patrizio Bertelli, transformou a empresa em uma grife de renome internacional e em uma potência da moda. Dona de uma estética singular, a estilista sempre antecipa tendências e parece incansável na missão de usar suas criações para provocar e confrontar os padrões estabelecidos. Tudo sem perder o tino comercial.

Anna Wintour

Anna Wintour: a editora-chefe da Vogue América define quem é quem na moda hoje Foto: REUTERS/Danny Moloshok

Com seu cabelo curtinho, seus óculos gigantes e sua silhueta esguia, a editora-chefe da revista Vogue América transformou-se em uma personagem do universo fashion. Tanto na vida real quanto na ficção, já que foi ela que inspirou a personagem Miranda Prietsly, a chefona linha-dura do file "O Diabo Veste Prada". Superpoderosa, Anna dita muitas das tendências que mulheres do mundo todo vão querer usar e ajudou a alavancar a carreira de estilistas como Tom Ford, Marc Jacobs, Stella McCartney e John Galliano.