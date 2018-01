Cinco dicas para variar o make de festa 

A maquiagem mais leve, que apenas valoriza a beleza natural do rosto já está consagrada no cotidiano das mulheres. No Minas Trend, que ocorreu em Belo Horizonte nos dias 6 e 7, a tendência apareceu também em maquiagens de festa. O maquiador e cabeleireiro Ricardo dos Anjos criou a beleza para os desfiles do evento pensando em fazer um contraponto aos vestidos coloridos e bordados da passarela.

Nada de base pesada e olho esfumado. "A mulher está se cuidando mais, com a pele mais bonita. Então é natural que queira esconder menos, optar por uma pele mais leve e também usar batons mais claros, em tons de caramelo ou papelão, que caem bem com qualquer tipo de roupa e ocasião". Veja as dicas do especialista para usar menos maquiagem em festas e manter a elegância.

Dispense a sombra preta

A atriz Camila Queiroz no backstage do desfile de Fabiana Milazzo no último Minas Trend Foto: Agência Fotosite

Mesmo no inverno, é possível variar os olhos esfumados com sombra preta sem abrir mão de um olhar sexy. Para isso, você pode marcar o concâvo com sombra azul, como foi feito para a passarela da estilista Fabiana Milazzo. "Essa é uma das cores que vem forte', diz o maquiador. Para quem prefere um visual mais sóbrio, ele indica sombras nos tons de grafite e marrom.

Aposte na boca colorida

O bocão colorido do desfile da estilista Mabel Magalhães Foto: Agência Fotosite

Pele leve, cílios marcados com máscara e batom pink com efeito molhado foram as apostas para o desfile da grife Mabel Magalhães. "As bocas em tons de vermelho e rosa sempre funcionam. Marrom e vinho também são boas opções para o inverno", afirma dos Anjos. Simples e chique.

Coloque um ponto de brilho

A maquiagem do desfile do estilista Lucas Magalhães Foto: Agência Fotosite

Você não precisa saber fazer um olho esfumado ou aplicar três cores diferentes de sombra para colocar o foco da sua maquiagem no olhar. As modelos do estilista Lucas Magalhães usaram glitter bronze nos olhos - o brilho foi colocado no canto interno e espalhado no restante da pálpebra. Se preferir um visual mais discreto, faça o mesmo com sombra cintilante pérola ou prata.

Acerte no iluminador

Faven: maquiagem iluminada e delicada Foto: Agência Fotosite

A maquiagem da Faven era uma das mais naturais e trouxe o batom caramelo (citado por Ricardo dos Anjos como tendência). O destque do make ficou por conta do iluminador que esculpia os rostos das modelos e dava um toque de glamour ao visual. "A pele que eu escolhi para o Minas Trend é acetinada, com um viço que a brasileira está se acostumando a usar", explica o maquiador. "A mulher vem perdendo o medo da pele brilhosa, pois entende que pode aproveitar o brilho em certos pontos para valorizar o formato do rosto."

Use um delineador "invisível"

Beleza da marca Vivaz Foto: Agência Fotosite

Quer ter o olhar discreto e marcante das "fadas" da passarela da marca Vivaz? Então aprenda o truque: para dar profundidade aos olhos sem parecer que está muito produzida, faça um traço bem fininho de delineador apenas do centro da pálpebra ao canto externo dos olhos. Depois que a máscara de cílios for aplicada, o delineado não ficará mais aparente, porém garante um efeito sensual. Essa é o tipo de técnica que se as pessoas disserem "seu delineador está lindo" é porque deu errado - a maquiagem tem que estar lá, mas não pode ser facilmente identificada.