Cinco dicas para o cabelo crescer mais rápido

Celso Kamura ensina a cuidar dos fios para que eles cresçam saudáveis. Foto: Reprodução/Pinterest

Cabelos longos e saudáveis estão entre os mais pedidos nos salões de beleza, mas muitas mulheres se queixam do tempo de crescimento dos fios. O cabelereiro Celso Kamura e Cris Dios, nome à frente do Laces and Hair, ensinam o que fazer para ter o cabelo dos sonhos.

1) Corte os fios regularmente

"Os cabelos mais ralos e finos crescem mais devagar. Corte-os regularmente para que cresçam mais saudáveis e não quebrem nas pontas", conta Celso Kamura.

2) Alimente-se bem

Celso explica que uma alimentação equilibrada e com o consumo de muitos nutrientes auxilia no crescimento dos fios. "Pessoas que perdem muito peso em pouco tempo podem sofrer queda de cabelo. Mulheres em período pós-parto também. Vale procurar um dermatologista. "

3) Estimule o couro cabeludo

"Faça detox capilar mensamente para estimular o crescimento", diz Cris Dios.

4) Cuidados pós-química

Quem aplica química no cabelo deve tomar um cuidado especial. "Quando existe a perda de massa capilar e de aminoácidos ou proteínas, é necessário hidratar bastante para que não ocorra a perda de cabelo."

5) Evite aparelhos com calor

Para Cris, dar um tempo na chapinha e no baby liss dá um gás no crescimento. "Esses processos danificam o cabelo."