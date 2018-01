Cinco dicas para montar a mala de viagem perfeita

Leia as dicas e tenha uma ótima viagem Foto: Reprodução

Festas de final de ano, férias, folgas do trabalho e, finalmente, a tão aguardada viagem. É hora de arrumar a mala - sem se estressar, por favor. A consultora de moda Luciana Ulrich indica peças coordenáveis e versáteis, que ajudam a compor a mala de viagem perfeita: enxuta, eficiente e com tudo o que precisa para criar looks incríveis de verão.

- Maximize o uso das roupas: "Comece a arrumar a mala e só inclua peças que possam ser combinadas a outras 3 peças, assim a mala fica compacta e poderá compor vários looks com as mesmas roupas."

- Escolha peças que sejam práticas e que não amassem com facilidade na mala.

- Eleja acessórios de cores neutras ou que combinem com a maioria dos seus looks. O sapato nude ou em tom metalizado é um curinga.

- A seleção de peças-chave dependerá do destino de sua viagem e do seu estilo, mas as tendências apontam para: short jeans, blusa cropped, saias, macacões e vestidos.

- O segredo de ter uma mala compacta e com várias opções de looks para sua viagem é planejar: verifique a temperatura do seu destino, os eventos que participará (jantares, shows, passeios) e as roupas que precisará para essas ocasiões. Experimente tudo antes para ver se as peças combinam e servem. E uma ótima viagem!