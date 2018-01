Cigarro, coleiras e topless na passarela da Ellus

A Ellus apresentou uma coleção comemorativa de seus 45 anos Foto: AFP PHOTO / NELSON ALMEIDA

Na terça, 14, a Ellus fez uma retrospetiva de seus 45 anos em um desfile emocionante e provocativo. Todo mundo estava lá. Na plateia, os fotógrafos Zee Nunes, Bob Wolfenson e o estilista Reinaldo Lourenço.

Nas passarelas, modelos que fizeram parte da história da marca como Luciana Curtis, Carol Ribeiro, Mariana Weickert, Caroline Trentini e Marina Dias. "As que marcaram época por causa de suas personalidades", como definiu a top Renata Kuerten, que também desfilou. No casting masculino homens mais velhos Marcos Luko, 47, e Gelatti, 52, também se destacaram.

Um casal entrou sem camisa na passarela. Ela fumava um cigarro Foto: AFP PHOTO / NELSON ALMEIDA

Na era do politicamente correto, a Ellus provocou os espectadores: uma modelo entrou levando um Doberman (ambos usando coleiras) e um casal desfilou sem camiseta (ela fumando um cigarro). Algumas usaram batom vermelho borrado, como se estivessem acabado de tomar um (ou mais) drinks.

Um cachorro doberman também apareceu no desfile da Ellus Foto: EFE/FERNANDO BIZERRA JR

A coleção de 75 looks também foi um resgate aos principais signos da marca. Camisetas, jeans e alfaiataria foram combinados com peças delicadas com babados e elementos fetichistas, com muito couro e correntes. Tudo isso embalado por clássicos dos anos 1980 e 1990, como Queen, David Bowie e Michael Jackson. No final, a diretora criativa, Adriana Bozon e o estilista, Rodolfo Souza, foram aplaudidos de pé.