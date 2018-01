Christian Louboutin faz colaboração inusitada com 'Star Wars'

Os modelos, que representam as principais personagens femininas do filme, serão leiloados Foto: Divulgação/ Christian Louboutin

Depois de colaborar com dois filmes dos Studios Disney, em Cinderela e Malévola, a grife Christian Louboutin anunciou mais uma coleção inspirada em um longa. Para comemorar o novo volume da saga Star Wars, a marca criou cinco novos modelos dos seus famosos saltos com a sola vermelha.

Cada sapato representa uma das protagonistas do filme ‘O Último Jedi’: a mecânica Rose Tico (Kelly Marie Tran), a líder da Resistência Amilyn Holdo (Laura Dern), a vilã Capitã Phasma (Gwendoline Christie), e a heroína da trilogia, Rey (Daisy Ridley). Além disso, mais um modelo ainda não revelado irá simbolizar uma nave espacial. O designer Louboutin revelou, em entrevista à revista norte-americana Vanity Fair, que ele foi criado como inspiração, não para ser, de fato, usado: “Eu pude apostar com tudo em minha imaginação”. A novidade será apresentada no tapete vermelho de estreia da exibição.

Infelizmente, o saltos altos não estarão à venda, já que os cinco pares serão leiloados para juntar fundos para a caridade da produtora Lucasfilm, chamada Force for Change. Confira abaixo os quatro modelos já revelados.

O modelo com transparência e amarração representa Rey, personagem de Daisy Ridley Foto: Divulgação/ Christian Louboutin

O modelo prateado representa a personagem Capitã Phasma, da atriz Gwendoline Christie Foto: Divulgação/ Christian Louboutin

O modelo dourado, com um grande laço, representa Rose Tico, personagem da atriz Kelly Marie Tran Foto: Divulgação/ Christian Louboutin