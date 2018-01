Chrissy Teigen usa look sem calcinha em premiação. Veja

Chrissy Teigen no AMA 2016. Foto: REUTERS/Danny Moloshok

A apresentadora Chrissy Teigen deu à luz em abril deste ano, mas mostrou no American Music Awards, que aconteceu domingo, 20, que está em forma.

Ela roubou a cena com o ousado vestido da marca Yousef Akbar. As superfendas do modelo fizeram com que a apresentadora dispensasse a calcinha e, entre um clique e outro, mostrasse demais.

Chrissy é casada com o músico John Legend, pai de sua filha Luna.