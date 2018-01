Chapéu volta a fazer parte do look dos homens

O jogador Neymar Jr. na última edição da Bola de Ouro: Chapéu coco completou o look fashionista Foto: AFP PHOTO / FABRICE COFFRINI

Foi de chapéu. Não mais um gol, nem lance genial de Neymar em qualquer partida de futebol. O craque do Barcelona foi literalmente de chapéu na cerimônia de entrega da Bola de Ouro - prêmio da FIFA que consagra os melhores jogadores de futebol do ano. O brasileiro ficou entre os três finalistas, mas quem levou o título foi seu companheiro de equipe, o argentino Lionel Messi.

Messi, que em anos anteriores já lançou mão de looks fashionistas, surgiu comportado com um smoking clássico. No quesito estilo, o destaque ficou mesmo para Neymar, que foi de fraque azul marinho da Armani, com lapela e colete de veludo. E, claro, o chapéu modelo coco.

Porky Pie Usado por boêmios e cantores de jazz nos anos 1920, o modelo voltou a ficar popular recentemente sobretudo por ser usado pelo personagem Walter White, protagonista de Breaking Bad. O porky pie tem a coroa reta, aba curta e laço da mesma cor que o tecido.

Foto: reprodução

Coco Conhecido no exterior como bowler, ganhou fama na cabeça de Charlie Chaplin. O chapéu coco surgiu no século XIX, quando era usado pelo político inglês Edward Coke. Feito de feltro, ele possui a aba e o cone curto e a coroa arredondada. Foi o modelo adotado por Neymar na entrega da Bola de Ouro. Na foto, desfile da marca Tiger Of Sweden, coleção outono/inverno 2015.

Foto: DIVULGAÇÃO

Fedora Criado pela marca Borsalino, nome porqual é conhecido em alguns lugares, esse modelo originalmente era fabricado em feltro, mas hoje em dia surge em versões em couro, algodão e até em tecidos estampados. O fedora tem aba, cone e coroa médias e o laço geralmente acompanha a cor do tecido. Na foto, o chapéu, mais formal, faz contraponto ao look descolado de street style.

Foto: REPRODUÇÃO

Trilby Esse modelo se assemelha muito com o famoso fedora - a única diferença está na aba, que é menor. Pode ser encontrado em tecidos como sarja, lona, algodão e veludo e combina bem com looks invernais.

Foto: reprodução

Boater Antes de ser um dos símbolos boêmios do Rio de Janeiro, ou o acessório tradicional do "malandro carioca", ele era usado por marinheiros americanos, e daí que vem seu nome. Feito de palha, ele possui a coroa reta e aba curta e é mais estruturado que o panamá. Na foto, desfile da marca Brooks Brothers.

Foto: DIVULGAÇÃO

Panamá Diferentemente do que o nome sugere, o modelo panamá foi criado no Equador. Ganhou esse nome quando o então presidente do Estados Unidos, Theodore Roosevelt, o usou em uma visita ao País. Pode-se dizer que ele é uma versão de veraneio do fedora. Com a aba e coroas médias, é fabricado em palha, originalmente clara, mas hoje em dia é feito em todas as cores.

Foto: reprodução

Cury Criado pela fábrica brasileira homônima, ficou conhecido no mundo todo por ser o chapéu usado por Harisson Ford na franquia Indiana Jones. Ainda hoje é usado por quem segue um estilo country. Fabricado em feltro, ele possui a aba grande, coroa triangular e o laço em couro.

Foto: DIVULGAÇÃO

Criado em sua versão mais rústica na pré-história, quando os povos primitivos precisavam proteger suas cabeças das baixas temperaturas ou do sol escaldante, o chapéu seguiu até a década de 1940 como item indispensável da vestimenta de homens e mulheres. Conforme os carros foram se modernizando, e com isso o teto ficando mais baixo, a dificuldade de usar o acessório foi crescendo, até que nos anos 1960 o então presidente norte-americano, John Kennedy, optou por não usar a peça, que se tornou opcional e acabou caindo em desuso.

Nos últimos anos, porém, homens e mulheres voltaram a investir no uso de chapéu. O acessório ganhou uma conotação fashion, inclusive no Brasil, e está disponível em uma gama de modelos moderninhos e atuais (veja na galeria). "O brasileiro está cada vez mais seguro em questão de estilo e começou a perceber que, por causa do clima tropical, o chapéu é uma opção, de complemento", afirma a consultora de moda Bia Paes de Barros.

Para ela, Neymar acertou ao adotar o chapéu em um look formal. "Ele se diferenciou dos demais", diz. O uso do chapéu requer, no entanto, alguns cuidados. O clima do País, por exemplo, é um fato que precisa ser levado em consideração - por isso, tecidos mais pesados, tais como lã, devem ser evitados.

A combinação de materiais merece atenção. Um chapéu de palha deve ser combinado com tecidos leves - como uma calça de linho e sandálias masculinas. Já os de feltro podem ser usados com jeans, camiseta e jaqueta. Quando se trata de etiqueta, nunca use-os dentro do escritório, mesmo se o ambiente for descontraído.

Para quem quiser comprar seu primeiro chapéu e ousar no look como Neymar, Bia dá a dica: "O modelo tem que ser menor, mas proporcional à cabeça, com aba não muito grande porque não é prático", afirma. "Prefira os de tons neutros e escuros e procure um modelo que combine com as roupas que você tem. Assim fica mais fácil realmente usar a tendência."