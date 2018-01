Chapéu de feltro é peça chave no inverno

Foto:

Dê uma volta pelas ruas de capitais da moda como Nova York ou Paris e será fácil encontrar homens e mulheres passeando de chapéus. Dono de um charme único e elemento de diferenciação, o chapéu reinou por séculos como símbolo de elegância e inevitável fator de distinção de classes na sociedade. Com o passar dos anos, acabou caindo em desuso. Mas, de tempos em tempos, o acessório conquista uma nova legião de fãs. Foi o que aconteceu na última temporada. 'O inverno este ano é bem 70´s e o chapéu de feltro de aba média evoca uma imagem bohemia, estética que a brasileira aceita bem por aqui', diz Barbara Migliori, diretora de moda da revista Vogue Brasil, referindo-se ao modelo-desejo da estação.

Barbara ressalta que a brasileira não tem tradição em usar chapéu. 'As mulheres gostam de mostrar o cabelo, de se produzir e o chapéu de uma forma ou de outra acaba escondendo os fios', diz ela. 'Porém, o chapéu com cara de western é o que mais tem a ver com o estilo da brasileira.' Nos últimos desfiles da Fashion Week, marcas como Cavalera, Victor Dzenk, Lilly Sarti e Giuliana Romanno trouxeram para a passarela o acessório como aposta para o inverno 2015, em diferentes estilos e tamanhos.

Sua cartela de cores passeia por tons elegantes: caramelo, cinza, bege e preto. E, por ser algo que a mulher não está acostumada a vestir, Barbara sugere que a composição do look seja básica, uma vez que o chapéu rouba bastante a atenção. 'Pode-se montar um visual compondo jaqueta ou calça jeans, uma bota de cano alto, sem salto. Aliás, a soma de salto com chapéu é perigoso, exagerado', alerta ela. Outra opção de look que Barbara sugere para quem quer apostar no chapéu é um visual bem confortável e rústico. 'Um sobretudo, malha ou poncho de tricô bem larga de ponto grosso, com uma calça seca e bota sem salto.' Mas para uma tarde de outono, se você quiser usar um vestido levinho, cabe sim usar o acessório. 'A peça é legal se tiver uma estampa boho, com cores fechadas, como o vinho ou verde musgo. É importante que a estampa não seja estridente.'

Agora, atenção: esse modelo de chapéu foi feito para ser usado ao ar livre, durante o dia. 'Pode ser em um evento campestre, um almoço em um restaurante à céu aberto... Mas ele não combina com ambientes fechados. O propósito é proteger do frio e isso implica em você estar em um ambiente externo', conclui Barbara.