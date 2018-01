Chanel monta cassino em desfile e dá as cartas na Semana de Alta Costura

A grife francesa Chanel apresentou terça-feira (7), na Semana de Alta Costura de Paris, sua coleção de outono/inverno 2016 Foto: REUTERS/Stephane Mahe

Karl Lagerfeld, diretor criativo da grife Chanel, apresentou na manhã desta terça-feira (7) o desfile mais esperado da Semana de Alta Costura de Paris. Isso porque a expectativa em torno da apresentação da maison é sempre alta: "O que será que o kaiser vai aprontar desta vez", perguntam os fashionistas? Bem, desta vez, ele transformou o Grand Palais em um enorme cassino com ares futuristas e mostrou que, no jogo da moda, a Chanel dá as cartas.

O salão contava com mais de 30 máquinas caça-níquel personalizadas com camélias e logotipos da marca, duas mesas de blackjack e duas roletas - tudo posicionado sobre um tapete cuja estampa misturava desenhos de cartas de baralho e o icônico "C" duplo da Chanel. Para completar o cenário, atrizes que estão acostumadas ao papel de protagonistas viraram coadjuvante - Julianne Moore, Kirsten Stewart e Lara Stone "jogavam" enquanto as modelos desfilavam.

Batizada de Chanel 3D, a coleção trouxe os clássicos tailleurs da grife revisitados com detalhes tridimensionais, como aplicações de tecidos cortados a laser. Pedrarias, bordados, pinturas e tramas trançadas em couro também apareceram nas peças. Vale destacar ainda os vestidos de saias volumosas, com tule, renda e cetim. Kendall Jenner, a mais recente pupila da marca, surgiu como a aposta vencedora do Cassino Chanel ao fechar o desfile vestida de noiva, com terno, calça de alfaiataria e véu.