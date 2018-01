CFDA premia com noite de gala em Nova York

Joseph Altuzarra, Estilista de Moda Feminina do Ano Foto: Reprodução The Business of Fashion

Um dos prêmios mais importantes da moda o CFDA (Council of Fashion Designers of America) anunciou ontem, no Lincoln Center’s Alice Tully Hall, em Nova York, os seus ganhadores de 2014. Como se fosse o Oscar da moda, a premiação elege os principais nomes que se destacaram no ano anterior.

Com Rihanna de destaque máximo da noite, indicada como Ícone Fashion do Ano, que vestia um longo transparente desenhado por Adam Selman - com mais de 230,000 cristais Swarovsky-, o evento premiou ainda as irmãs Mary Kate e Ashley Olsen e os estilistas Joseph Altuzarra, como Estilista de Moda Feminina do Ano e Raf Simons, da Dior, como Estilista Internacional.

Confira a lista de vencedores:

Estilista de Moda Feminina do Ano: Joseph Altuzarra, da Altuzarra

Estilista de Moda Masculina do Ano: Maxwell Osborne e Dao-Yi Chow, da Public School

Estilista de Acessórios do Ano: Mary Kate e Ashley Olsen, da The Row

Prêmio Swarovsky de Moda Feminina: Shane Gabier and Christopher Peters for Creatures of the Wind

Prêmio Swarovsky de Moda Masculina: Tim Coppens

Prêmio Swarovsky de Design de Acessórios: Irene Neuwirth

Prêmio Geoffrey Beene Lifetime Achievment: Tom Ford

Prêmio de Ícone Fashion do Ano: Rihanna

Prêmio de Imprensa: Paul Cavaco

Prêmio Internacional: Raf Simons

Prêmio dos Fundadores: Bethann Hardison

Prêmio de Tributo do Diretor: Ruth Finley