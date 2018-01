Celso Kamura lança websérie com truques de beleza

O cabelereiro Celso Kamura lança websérie em parceria com portal EduK Foto: HELVIO HOMERO/ESTADÃO

Cabeleireiro e maquiador de famosas como a apresentadora Angélica, Celso Kamura acaba de lançar uma websérie em que faz transformações em mulheres comuns, passando todos os truques usados em seu próprio salão, que fica no bairro dos Jardins, em São Paulo.

Divido em quatro episódios, o programa Toque de Beleza com Celso Kamura mostra a rotina de salão, o dia a dia do expert e seu relacionamento com a clientela.

Na série, Kamura irá mostrar um dia de noiva, ensinará um look para melhorar a imagem profissional, arrumará uma mulher para a balada e fará uma transformação radical em uma mulher.

“Transformações fazem parte do meu dia a dia. Metade das minhas clientes são mulheres que me procuraram em busca de uma transformação e se fidelizaram.", conta Celso Kamura "Acredito que eu tenha essa sensibilidade para identificar as mudanças que são bacanas para cada estilo de mulher, o que, modéstia à parte, eu executo muito bem".

Os episódio serão exibidos a partir do próximo dia 23 no portal educacional Eduk, às 14h e às 20h.