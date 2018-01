Celso Kamura indica três ideias de make e penteado

Para o make-up artist Celso Kamura, a beleza de 2016 tem um perfume dos anos 1970. Com sombras metálicas, lábios brilhantes e cabelos volumosos, as tendências boho, hippie e disco da década estão em alta. O especialista sugere e explica como fazer três opções de makes e penteados poderosos com perfume retrô para ousar e começar o ano sem mesmice.

Olho tudo, boca tudo

?

Foto: Alex Batista/ Editorial Festa - CONEXÃO CKamura

"Esse cabelo é uma das minha apostas. A textura dos fios é feita para parecer que a mulher acabou de sair do mar. É a cara do verão e muito simples de fazer", indica Kamura. Utilize um spray de sal texturizador e, para deixar o penteado mais sofisticado, use uma presilha ou uma flor, como da foto. "Como contraponto ao cabelo básico, sugiro uma maquiagem poderosa, com sombra cremosa azul escura ultrapassando levemente o côncavo", afirma o especialista. "A pele tem que ser bem feita, com um toque bronzeado e o batom vermelho laqueado é ousado na medida certa." As mais tímidas podem substituí-lo por um tom nude ou gloss transparente.

Diva disco

Foto: Alex Batista/ Editorial Festa - CONEXÃO CKamura

Para conseguir este visual, Kamura sugere que se mantenha a textura natural do cabelo ondulado. "A ideia é usar uma chapinha especial para frisar os fios", diz ele. Uma dica importante é iniciar um palmo depois da raiz, assim o topo do cabelo fica sem volume e o visual mais moderno. "Quem não tem o cabelo crespo pode desfiar os fios de cima para baixo com um pente de dentes médios e depois finalizar com a chapinha frisante. Outra opção é enrolar mechas bem fininhas do cabelo com grampos", ensina o expert. Para complementar o visual disco, os olhos ganharam sombra cintilante rosada e, as maçãs do rosto, muito iluminador. "O resultado é uma maquiagem pastel, que fica linda quando finalizada com um batom vermelho opaco", afirma Kamura.

Beleza iluminada

Foto: Alex Batista/ Editorial Festa - CONEXÃO CKamura

"Mulheres negras e morenas podem investir na pele bronzeada. Não tem erro!", acredita o make up artist. "O pulo do gato está em escolher uma sombra que valorize o tom da pele." Kamura indica sombras cremosas em tons de dourado, arrematadas por um traço fino de delineador preto, na linha superior e na linha inferior dos olhos. "Finalize com muita máscara de cílios, ou até mesmo cílios postiços no canto externo superior. Fica perfeito!"