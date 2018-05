C&A quer ser empresa de varejo de moda mais sustentável do mundo

A nova campanha de C&A, com peças feitas de jeans reciclados e com algodão mais sustentável Foto: Brendo Garcia e Adriano Gonfiantini/ Divulgação

A C&A lança uma campanha global dedicada ao tema da sustentabilidade. Intitulada #VistaAMudança, ela busca atrair a atenção de seus consumidores para o assunto que tem espaço cativo dentro da empresa desde 2009.

São três os pilares de atuação da companhia holandesa: produtos, rede de fornecimento e vidas (dedicada aos cuidados com as pessoas envolvidas na produção) que promovem ações, como o uso cada vez mais forte de matérias-primas mais sustentáveis e auditorias com fornecedores diretos e seus subfornecedores.

Marcando o lançamento da campanha no mundo, uma linha de camisetas feitas com algodão mais sustentável e com o slogan “vista a mudança” está sendo comercializada em algumas lojas da rede.

“Acreditamos que colaboração e transparência são indispensáveis quando falamos em ser a empresa de varejo de moda mais sustentável”, afirma Rozália Del Gaudio, gerente sênior de comunicação e sustentabilidade da C&A no Brasil. “Por isso preferimos peças que façam os clientes se sentirem bem sem comprometer a qualidade de vida de quem fabrica as nossas roupas ou o planeta”, completa a executiva.

A seguir, ela fala de como a C&A tenta conjugar sustentabilidade e crescimento, das metas da empresa para 2020 e das dificuldades que se apresentam ao incentivar e implantar ações nesse sentido. “O principal desafio é articular e engajar fornecedores. O segundo é comunicar e engajar nossos consumidores para estarem mais atentos ao tema”, conta a gerente.

Uma das imagens da coleção de peças sustentáveis da empresa holandesa, parte de um projeto global intitulado #VistaAMudança Foto: Brendo Garcia e Adriano Gonfiantini/Divulgação

É possível ser sustentável e ainda assim buscar crescimento?

A prosperidade só é possível se estivermos tomando as decisões considerando as dimensões de sustentabilidade. Essa é a busca incessante da C&A desde sua fundação em 1841. A sustentabilidade não é uma área isolada da empresa, é uma área que é parceira em todas as fases do negócio, desde o relacionamento com os fornecedores até a fidelização dos nossos clientes.

Quanto dos lucros da C&A são investidos em ações do tipo?

Por sermos uma empresa de capital fechado, não abrimos números de investimentos ou dados financeiros. O que posso dizer é que, em cinco anos, os investimentos da C&A em sustentabilidade aumentaram 70%.

Uma camiseta mais sustentável tem um custo maior do que uma peça normal da C&A?

É possível não existir diferença no custo de produção de uma camiseta convencional para uma camiseta mais sustentável. O que existe é um trabalho de mobilização e articulação com a rede de fornecedores para buscar matérias-primas que estejam de acordo com os princípios de sustentabilidade, respeitando as leis trabalhistas e as boas práticas de trabalho e gerando impacto positivo na indústria da moda. Assim, o cliente paga o mesmo preço por uma camiseta convencional e uma camiseta feita de algodão mais sustentável.

Metas da C&A para 2020 incluem usar 100% de algodão mais sustentável em todos seus produtos Foto: Brendo Garcia e Adriano Gonfiantini/Divulgação

Vocês trabalham com metas de sustentabilidade para 2020. Pode elencar algumas delas?

Para 2020, temos como metas globais que 100% dos produtos de algodão sejam feitos de algodão mais sustentável e que 67% de todos os produtos sejam feitos com material mais sustentável. Atualmente esses números giram em torno de 44% e 23%, respectivamente. Temos também metas para aplicar uma abordagem estratégica para a implantar a economia circular no nosso ciclo de produção. Com relação aos fornecedores, queremos que todos eles sejam classificados como A ou B dentro do nosso critério de auditoria, que garante que as boas práticas de mercado e as leis trabalhistas sejam cumpridas. Por fim, buscamos transformar a C&A na empresa do varejo de moda mais sustentável do país e do mundo.

Quais os obstáculos para atingir esse objetivo de 100% de matérias-primas mais sustentáveis na produção?

O principal desafio é articular e engajar fornecedores, mantê-los no ritmo e com as mesmas metas que nós. O segundo é comunicar e engajar nossos consumidores para estarem mais atentos ao tema e considerarem a dimensão de sustentabilidade ao fazerem suas escolhas na hora da compra.