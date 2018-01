Casal gay estrela campanha de famosa joalheria

Foto: Divulgação

Conhecida pela caixinha azul que causa suspiros mundo afora, a joalheria americana Tiffany & Co. acaba de apresentar os novos anúncios de sua coleção de anéis de noivado. Sete casais foram escolhidos para representar o amor nas fotos da campanha, batizada de "Will You?" - um deles, formado por dois homens. Clicados por Peter Lindbergh, os modelos têm mesmo uma relação na vida real e, ainda que não fiquem juntos pela eternidade, já marcaram para sempre a história da grife. Isso porque, pela primeira vez em 178 anos de história, a temática gay é abordada em uma campanha da joalheria.