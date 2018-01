Casa de Criadores anuncia sua 42ª edição, confira as novidades do evento

Desfile da marca Renata Buzo, na última edição do evento Foto: Marcelo Soubhia/ Fotosite

A Casa de Criadores se tornou um evento conhecido por apresentar os novos nomes da moda brasileira. Idealizado por André Hidalgo, o evento acontecerá entre os dias 6 e 10 de novembro, na Praça das Artes, em São Paulo. A edição dará sequência à celebração de 20 anos de história da Casa de Criadores, com novidades na programação.

Além do desfile, acontecerão rodas de bate-papo sobre assuntos relevantes no mercado, como “O Mercado e Modelos Plus Size” e “Moda Consciente”. Nomes como Igi Ayedun, Renan Serrano e Flavia Durante, além da dupla Issa Paz e Sara Donato estão confirmados nas conversas. A boa notícia é que as conversas serão abertas ao público.

A 42ª edição da Casa de Criadores contará também com a co-curadoria da revista Elle e de sua diretora de redação, Susana Barbosa, responsável pela inclusão de três novas marcas no line-up: Another Place, Cartel 011 por Cristian Resende e Martins.Tom.

Confira o line-up abaixo:

6 de novembro - segunda

Också

Diego Favaro

Felipe Fanaia

Fico por Der Metropol

Renata Buzzo

7 de novembro - terça

Projeto Lab: D-Aura, ACRVO e Caroline Funke

Lui Iarocheski

Ben

Rober Dognani

8 de novembro - quarta

Projeto Lab: Diego Gama, Rocio Canvas e Senplo

Weider Silveiro

Rafael Caetano

Another Place

9 de novembro - quinta

Isaac Silva

Hangar 33 por Rafael Varandas

Heloisa Faria

Martins.Tom

Cartel 011 por Cristian Resende

10 de novembro - sexta

Karin Feller para Di Gaspi

Fernando Cozendey

Igor Dadona

Neriage

Brechó Replay