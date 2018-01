Carteira inspirada na carta de Hogwarts conquista fãs de Harry Potter

A TruffleShuffle criou uma carteira inspirada na carta de Hogwarts Foto: TruffleShuffle

A nova carteira da TruffleShuffle é para todos os 'trouxas' que ficaram decepcionados quando não receberam a carta de Hogwarts ao completar 11 anos.

A peça foi inspirada em um dos mais importantes elementos da franquia Harry Potter, o convite para estudar na escola de magia criada por J.K. Rowling, e é feita de couro bege com o endereço do jovem bruxo escrito de um lado e do outro o monograma de Hogwarts com um selo de cera.

A carteira está à venda no e-commerce da marca por 24.99 libras, cerca de R$104.

Accio!