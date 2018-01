Carrie Bradshaw poderia ter usado outro vestido na abertura de 'Sex and The City'

Sarah Jessica Parker viveu a escritora Carrie Bradshaw na série 'Sex and The City' Foto: Captura de tela de 'Sex and The City'/HBO

A cena de abertura do seriado 'Sex and The City' virou ícone de uma geração. Ela consiste em Carrie Bradshaw andando pelas ruas de Manhattan usando uma saia de tutu e regata rosa. Em certo momento, a personagem é molhada por um ônibus que passa por cima de uma poça d'água.

Mas por pouco, o memorável look da personagem de Sarah Jessica Parker não foi esse. Em uma gravação alternativa, divulgada por Marc Jacobs, ela aparece com um vestido azul de comprimento mídi com modelagem em A. O modelo faz parte da coleção de primavera de 1998 do estilista americano e foi desfilado por Kate Moss na época.