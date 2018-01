Carolina Herrera recebe prêmio e diz que mulheres devem usar o que cai bem

Carolina Herrera discursa durante premiação que aconteceu no Teatro David H. Koch, no Lincoln Center, em Nova York Foto: Efe

A elite da moda nova-iorquina homenageou nesta quarta-feira, 3, uma de suas mais distintas figuras. Carolina Herrera recebeu o maior prêmio do Conselho de Costura do Fashion Institute of Technology de Nova York, e quis prevenir às "vítimas da moda": "Pensem um pouco. É melhor vestir-se bem do que esquisita".

No jantar em sua homenagem, a estilista dividiu a mesa com seus amigos Oscar de la Renta e Ralph Lauren, entre outros, e não duvidou em ir vestida de branco "porque é a cor para grandes ocasiões como esta", disse."Este não é mais um reconhecimento. É um reconhecimento que me fascina", admitiu.

Carolina Herrera nasceu em Caracas, em 1939, e começou na moda relativamente tarde. A presidente do instituto, Joyce F. Brown, disse que Carolina é uma prova de que a vida para a mulher pode começar aos 40. "Essa foi à idade na qual ela reinventou a si mesma como desenhista de moda", disse a presidente, que lembrou que a estilista deu à mulher a possibilidade de se vestir de maneira elegante e, ao mesmo tempo, cômoda não só nas grandes ocasiões, mas também no dia a dia.

Segundo a diretora do museu do instituto, Valerie Steele, assim como Coco Chanel, Carolina Herrera se tornou famosa por criar um tipo de peça bonita e elegante que ela mesma usa. "Ela é seu melhor modelo e muitas mulheres querem ficar parecidas com ela", afirmou.

O estilista Oscar de la Renta conversa com Anna Wintour durante homenagem a Carolina Herrera Foto: Efe

No evento, a estilista disse que o único segredo para ir sempre bem vestida não é estar por dentro das últimas tendências, mas buscar um estilo. "As mulheres têm que estar muito atentas ao que cai bem nelas. Não é porque está na moda que você precisa usar algo que não fica bom para você", afirmou.

Carolina Herrera disse olhar sempre para frente, já que, segundo ela, um estilista tem que estar sempre vendo o que está acontecendo no mundo. "Estou no futuro e não no passado. Do passado já se viu tudo e a moda é uma repetição de ideias que você tem que pôr junto para fazê-lo diferente", garante.

Também participaram do evento a atriz Lucy Liu, o comediante Seth Meyers e a diretora da revista "Vogue" Estados Unidos, Anna Wintour. Já foram premiados nas edições anteriores do prêmio Karl Lagerfeld, Isabel Toledo, Giorgio Armani, Valentino Garavani e Oscar de la Renta.