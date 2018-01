Carolina Herrera lança livro para celebrar os 35 anos de carreira. Foto: REUTERS/Carlo Allegri

Carolina Herrera é uma das estilistas mais importantes das últimas décadas. Com um estilo clássico e superelegante, ela acaba de completar 35 anos de carreira na moda. Para celebrar a data, Carolina lança um livro especial com toda a história de sua marca. ‘Carolina Herrera: 35 anos de moda’ foi escrito por J.J Martin e também conta com depoimentos, entrevistas e fotografias exclusivas de 1981 até os dias de hoje.

"Quando queremos fazer alguém se sentir especialmente glamouroso nas páginas da ‘Vogue’, apostamos em Carolina Herrera, que personifica o poder e o otimismo do estilo americano. Ela era e permanece a própria imagem de elegância para as mulheres", conta Anna Wintour, editora-chefe da Vogue America e cliente assídua da estilista, na publicação.

História da estilista foi contada por J.J. Martin. Foto: Divulgação

A preferência das primeiras-damas por Carolina Herrera também é tema na obra. Os modelos da grife usados por Jacqueline Kennedy e, mais recentemente, por Michelle Obama, marcaram aparições públicas e chamaram a atenção do.

‘Carolina Herrera: 35 anos de moda’ tem 240 páginas e custa 75 dólares.