Cara Delevingne vira desenho animado em campanha

Em 2017, a Chanel celebra o legado de sua fundadora, Gabrille Chanel, com vários lançamentos. Um deles é a bolsa Gabrielle, criada por Karl Lagerfeld e apresentada no último desfile de primavera/verão da marca. Na campanha, Cara Delevigne aparece em forma de desenho animado, em uma criação do diretor japonês Shishi Yamazaki.

No vídeo, a modelo está andando de skate quando avista bolsas Gabrielle penduradas em uma árvore. Então, corre para alcançá-las.

Dá o play!