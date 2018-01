Cara Delevingne: de musa fashion a atriz

Aos 22 anos, Cara Delevingne, famosa por seu trabalho como modelo, aposta na carreira de atriz Foto: Reprodução

A britânica Cara Delevingne tem muitos planos para sua carreira e, talvez, "modelo" não seja a descrição apropriada para ela no momento. Há algum tempo, Cara vem dando pistas sobre sua real ambição: atuar. Com a estreia de "Cidades de Papel", filme baseado no romance homônimo de John Green, que chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, 9, pode-se dizer, enfim, que ela chegou lá. E no papel de protagonista.

Embora tenha participado de outros filmes, Cara sempre foi conhecida por sua trajetória como modelo. Ela estourou em 2011 e estrelou campanhas publicitárias e desfiles de grifes como Burberry, Chanel, Zara, H&M, Moschino, Dolce&Gabbana, Fendi e Stella McCartney. Mas, ao que tudo indica, a jovem de 22 anos cansou do mundo fashion. "Não tenho mais certeza de que entendo o que a moda é", disse em entrevista à revista Vogue americana, da qual é capa neste mês. "Admito que fiquei assustada em sair. Quando você está nele, você entende. E no segundo em que sai, você pensa 'o que diabos acabou de acontecer?'"

O carisma e a personalidade marcantes (além da beleza, claro) pesam a seu favor na transição de carreira. “A Cara tem essa qualidade de rock star, mas ao mesmo tempo tem algo de frágil, e é isso que cria os melhores atores. Eles são complicados”, descreve seu colega de cena em "Cidadãos de Papel", Nat Wolff, à Vogue.

Dentro ou fora das passarelas ou dos sets de filmagem, ela é do mesmo jeito, espevitada, divertida e sem vergonha de parecer ridícula. Faz parte de uma geração acostumada a divulgar e compartilhar tudo nas redes sociais. Seu perfil no Instagram, por exemplo, tem mais de 13 milhões de usuários e é constantemente atualizado com fotos suas exibindo de caras e bocas ou de noitadas ao lado dos amigos - entre eles as cantoras Rita Ora e Taylor Swift, e as modelos Karlie Kloss e Kendall Jenner.

Nascida e criada em Londres, Cara integra a alta sociedade inglesa. Seu avô materno foi diretor da revista "Queen" e sua avó, dama de companhia da rainha. No entanto, sus infância acabou marcada por um fato nada glamoroso, o vício da mãe, Pandora, em heroína. Quando concluiu o sexto ano na escola, os pais a mandadam para um colégio interno. No início, imergiu em aulas de teatro e música, mas, aos 15 anos, entrou em depressão. Desistiu do colégio, prometeu à família que encontraria um emprego e, aos 18 anos, tornou-se o rosto da campanha da Burberry.

Agora, com participações em outros quatro filmes que estreiam este ano e um papel de destaque em “O Esquadrão Suicida", longa baseado nos personagens dos quadrinhos da DC Comics, cujo lançamento está previsto para 2016, já é certo dizer que Cara Delevingne trocou as passarelas pelas telas de cinema. E vem se dando bem.