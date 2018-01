Cantora retira sua maquiagem e seu vestido no palco do VMA 2017

Alessia Cara tira a maquiagem durante o VMA 2017 Foto: Instagram/ @alessiamusic

A cantora e compositora Alessia Cara possui apenas 21 anos e já está dando um show de empoderamento, literalmente, em sua carreira. Seu hit ‘Scars to Your Beautiful’ fala sobre amor próprio e aceitação, com o refrão: ‘You should know you're beautiful just the way you are/ And you don't have to change a thing’ (Você precisa saber que é lindo(a) do jeito que é/ E que você não precisa mudar nada).

Durante a premiação da MTV norte-americana, o Video Music Awards, a cantora fez uma performance emocionante da música. Em um primeiro momento, ela estava com um vestido vermelho luxuoso, uma peruca curta preta com os fios alisados e bastante maquiagem. Porém, enquanto cantava, alguns ajudantes retiraram a peruca, o vestido e, com ajuda de lenços demaquilantes, a make de Alessia. Ela finalizou a canção com os cabelos cacheados e bagunçados, com a cara limpa e um look básico preto. Confira no vídeo abaixo.