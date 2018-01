Veja fotos das modelos brasileiras quando eram crianças

A modelo de NIterói também tem uma carreira internacional Foto: Acervo pessoal | JB Neto/ Estadão

Ao ver mulheres super produzidas e vestidas com roupas de grifes consagradas nas passarelas e anúncios publicitários, é difícil imaginar que um dia elas já estiveram no início da carreira no mundo da moda e, ainda mais, que foram crianças fofas. Mas uma campanha da agência de modelos Joy Model está acabando com essa dificuldade e mostrando como modelos brasileiras de sucesso eram na infância.

Entre os nomes estão Lais Ribeiro, Flavia Lucini e Barbara Fialho - que integram o concorrido time de modelos da grife de lingerie da Victoria’s Secret. Raica Oliveira, Carol Francischini, Marina Dias, Isabel Hickmann e Talytha Pugliesi também aparecem no vídeo com fotos antigas e atuais.

A campanha chamada 'Toda grande estrela começa a brilhar desde pequena' anuncia a abertura de vagas para novos olheiros, que são os profissionais que buscam candidatas à carreira de modelo.

Aqui reunimos as modelos que fazem parte da campanha e acrescentamos Gisele Bündchen, principal modelo do Brasil e do mundo; veja o antes e depois de modelos brasileiras quando eram crianças:

Assista à campanha 'Toda grande estrela começa a brilhar desde pequena':