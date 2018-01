Campanha da Dove provoca discussão sobre racismo nas redes sociais

Peça publicitária da Dove foi criticada por internautas Foto: Facebook.com/Naythemua

Em uma propaganda de sabonete líquido da Dove norte-americana, veiculada apenas nas redes sociais, uma mulher negra remove sua camiseta marrom e – voilà! Revela uma mulher branca com uma camiseta bege. O anúncio em forma de GIF, era estrelado por três mulheres que removiam suas roupas para mostrar a próxima.

Mas a transição da negra para a branca gerou uma discussão sobre racismo: os comentários afirmaram que as imagens passam a ideia de que uma pessoa negra é 'suja', e, quando se limpa, embranquece. Os protestos foram tantos que, no sábado, 7, a postagem foi apagada das redes sociais.

No Facebook, a Dove norte-americana escreveu um pedido de desculpas. "Dove está comprometida em representar a beleza da diversidade. Em uma imagem que publicamos esta semana, erramos ao retratar as mulheres de cor e nos arrependemos amargamente de ter ofendido alguém. "

Marissa Solan, porta-voz da marca, falou que o GIF "foi pensado para mostar que o Dove Body Wash é para todas as mulheres e ser uma celebração da diversidade, mas foi feito de maneira errada e, como resultado, ofendeu muitas pessoas."

Ela acrescentou que a publicação foi removida e eles estão "reavaliando nosso processo interno de criação e revisão do conteúdo." Ela se recusou a informar quantas pessoas contratadas para revisar este anúncio eram afro-americanas.

Os críticos não ficaram tocados com a retratação da empresa. "Qual foi a intenção deles?" escreveu o internauta Ariel Macklien no Facebook em comentário curtido mais de 1100 vezes. "Quer dizer, qualquer um com olhos consegue ver que é ofensivo. Nenhuma pessoa que trabalha lá foi contra isso? Uau. Não comprarei seus produtos mais."