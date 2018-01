Camisetas da marca de Kendall e Kylie Jenner saem de linha após polêmica

As camisetas da linha 'Vintage' foram tiradas do site após críticas Foto: Kendall + Kylie

Mais uma polêmica envolvendo o clã Kardashian-Jenner, desta vez com a marca Kendall + Kylie sob os holofotes. O último lançamento da grife das irmãs, a linha de camisetas 'Vintage', teve que ser retirada do e-commerce após críticas de internautas.

As irmãs estamparam, sem autorização, camisetas com suas fotos e o emblema 'KK' sobre ícones clássicos de músicos e bandas como Tupac, Pink Floyd e Metallica. As peças estavam sendo vendidas por 125 dólares, aproximadamente R$ 413.

Sharon Osbourne, mulher de Ozzy Osbourne, e a mãe do rapper The Notorious B.I.G., Voletta Wallace se manifestaram. "Garotas, vocês não ganharam o direito de colocar suas caras com ícones da música. Se atenham ao que vocês sabem... batom", escreveu Sharon.

Girls, you haven’t earned the right to put your face with musical icons. Stick to what you know…lip gloss. pic.twitter.com/BhmuUVrDBn — Sharon Osbourne (@MrsSOsbourne) June 29, 2017

"Não tenho certeza quem falou para Kylie e Kendall Jenner que elas tinham o direito de fazer isso. O desrespeito destas garotas em nem procurar à mim ou ninguém conectado a esta propriedade me choca. Eu não tenho ideia porque elas pensaram que poderiam explorar a morte de 2pac e do meu filho Christopher para vender camisetas. Isso é desrespeitoso, nojento e exploração no seu pior!!", declarou Voletta.

I am not sure who told @kyliejenner and @kendalljenner that they had the right to do this. The disrespect of these girls to not even reach out to me or anyone connected to the estate baffles me. I have no idea why they feel they can exploit the deaths of 2pac and my Son Christopher to sell a t-shirt. This is disrespectful , disgusting, and exploitation at its worst!!! Uma publicação compartilhada por Voletta Wallace (@volettawallace) em Jun 29, 2017 às 9:31 PDT

No Twitter, Kendall e Kylie publicaram a mesma mensagem para se desculpar. "Estes designs não foram bem pensados e pedimos sinceras desculpas para todos que se sentiram chateados/ofendidos, principalmente à família dos artistas. Somos grandes fãs das músicas deles e não foi nossa intenção desrepeitar estes ícones culturais de maneira alguma. Todas as camisetas foram tiradas de linha e as imagens foram removidas. Iremos usar isso como uma oportunidade de aprender com nossos erros e, novamente, desculpa."