Calendário Pirelli troca modelos nuas por mulheres influentes

Yoko Ono foi uma das personalidades femininas escolhidas para participar da próxima edição do calendário Foto: Divulgação

Nada de Isabeli Fontana, Adriana Lima e Joan Smalls em poses provocantes com os seios à mostra. O tradicional calendário Pirelli surpreendeu ao anunciar que a edição de 2016 não trará beldades nuas e seminuas. Desta vez, a publicação trará em suas páginas mulheres tão poderosas quanto influentes, a exemplo da ativista Yoko Ono, da cantora Patti Smith e da tenista Serena Williams. A ideia partiu da autora das fotos, Annie Leibovitz, que já havia assinado a edição dos anos 2000, e agora preferiu clicar personagens importantes que não aparecem na mídia com tanta frequência.

"Queria criar um conjunto clássico de retratos. Por isso decidi fazer as imagens em um estúdio simples - o que deve ser destacado é a força e naturalidade das pessoas", disse a fotógrafa em entrevista à revista americana Dazed sobre os bastidores das imagens do calendário, cujo lançamento está marcado para 30 de novembro. Além de Yoko, Patti e Serena, outros nomes confirmados são: Fran Lebowitz (escritora), Amy Schumer (comediante), Tavi Gevinson (influenciadora digital), Ava DuVernay (diretora do filme Selma), Natalia Vodianova (modelo), Agnes Gund (filantropa e colecionadora de arte), Kathleen Kennedy (produtora de filmes como E.T., Jurassic Park e Star Wars), Mellody Hobson (empresária e diretora de criação da Dreamworks), Shirin Neshat (artista visual iraniana) e Yao Chen (atriz chinesa). E, sim, elas estarão completamente vestidas.