Cabelo 'hygge' é a nova tendência beleza; veja

Blake Lively. Foto: REUTERS/Danny Moloshok

Já temos a primeira tendência de sucesso do frio: o cabelo 'hygge'. A palavra de origem dinamarquesa explica o sentimento de aconchego. No inverno, quando tudo o que queremos é conforto e bem-estar, trazer um toque acobreado para ‘esquentar’ o visual é uma boa pedida.

Existem tonalidades e intensidades diferentes, mas o truque já está fazendo sucesso entre as atrizes e modelos ao redor do mundo. Blake Lively, que tem o loiro como sua marca registrada, apareceu recentemente com um leve acobreado. Emma Stone, que passeia entre o ruivo e o loiro, faz uso do 'hygge'. Jessica Alba e Sienna Miller também já exibiram versões da tendência.