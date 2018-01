Burberry divulga prévia de desfile em Londres no Snapchat

A coleção de primavera/verão 2016 da grife britânica Burberry não foi cercada por surpresas. Pelo menos para os usuários do aplicativo Snapchat, que permite compartilhamento de imagens e vídeos, que seguem a conta da marca. Embora o desfile oficial tenha ocorrida na tarde de segunda-feira, 21, imagens da coleção foram divulgadas na rede social no domingo, 20, e ficaram disponíveis para os usuários por 24 horas.

A grife britânica Burberry apresentou sua coleção de primavera/verão 2016 na Semana de Monda de Londres na segunda-feira, 21 Foto: EFE/Hannah Mckay

Esta foi a primeira vez que uma marca de luxo revelou sua coleção antes do calendário oficial na Semana de Moda. “Estamos animados para apresentar o Burberry Snapchat Show, oferecendo um olhar único, em tempo real da nossa criação do desfile, que apresentará uma coleção inédita horas antes de aparecer nas passarelas", disse Christopher Bailey, diretor criativo e executivo da Burberry, em nota.

A grife se destaca quando o assunto é tecnologia e comunicação digital. Além do Snapchat, ela foi a primeira a ter um canal no serviço de streaming Apple Music. O canal possui colaborações da grife com jovens talentos britânicos, como Lilla Vargen e Alison Moyet, e playlists próprias.

Para o desfile na Semana de Moda de Londres, a música também recebeu destaque: os modelos caminharam ao som de uma orquestra com 32 músicos e da cantora Alison Moyet, numa tenda montada no Hyde Park. Na primeira fila, um time de estrelas como Benedict Cumberbatch, Naomie Harris, Sienna Miller, Kate Moss e Cara Delevingne observaram a coleção que misturou a elegância de rendas em preto e dourado com ícones de street style, como mochilas de nylon e sandálias rasteiras.