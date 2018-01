Bruna Marquezine usa vestido de noiva em festa de réveillon

Bruna Marquezine passou a virada do ano em Fernando de Noronha ao lado de Neymar Foto: Raul Aragão (Via instagram.com/brumarquezine)

Durante as festas de ano-novo, vestidos fluidos, com comprimento longo e saias transparantes foram tendência - a grande maioria deles na cor branca, como manda a tradição. Uma das fashionistas que apostou nesse estilo foi Bruna Marquezine, que passou o réveillon em Fernando de Noronha ao lado do seu namorado, o jogador Neymar, e amigos como Bruno Gagliasso, Giovanna Ewbank e Izabel Goulart.

O que chamou atenção no look da atriz é que ele faz parte da coleção de noiva da estlista Helo Rocha. O vestido de alças finas possui recortes na cintura e no comprimento da saia, que deixam tiras de pele à mostra, e um detalhe de renda nas costas. Para deixar a produção mais leve, Bruna optou por usá-lo com uma hot pant, sem o forro do modelo original.

