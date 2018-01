Bruna Marquezine usa look de R$ 140 mil no 'Caldeirão do Huck'

Bruna Marquezine chamou atenção com look glamouroso e sexy Foto: Divulgação/ TV Globo/ Raquel Cunha

Bruna Marquezine foi um dos destaques do especial 'Caldeirão de Ouro', do programa de Luciano Huck, neste sábado,7, na TV Globo. O vestido super decotado que atriz vestia é da grife italiana Armani e é avaliado em R$ 56 mil. A jovem usou joias cravejadas com rubis e diamantes da marca nacional Andrea Conti. O colar vale R$ 45 mil, os brincos e o anel estão custaram R$ 15 mil e R$ 25 mil, respectivamente. Somando a roupa e os acessórios, o look de Bruna custa R$ 141 mil. As peças usadas pela atriz foram escolhidas pelos stylists Juliano Pessoa e Zuel Ferreira.

O nome do atriz e do especial da Globo 'Caldeirão de Ouro' entraram para a lista de assuntos mais comentados no Twitter. Os internautas elogiavam a beleza da atriz e discutiam as atrações do programa de Luciano Huck.