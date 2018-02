Bruna Marquezine usa calça de 7 mil reais no Desfile das Campeãs

Bruna combinou o seu body transparente da Rosa Chá com a calça da Gucci e grandes argolas Foto: Instagram/ @brumarquezine

Encerrando as comemorações de carnaval, Bruna Marquezine compareceu ao Desfile das Campeãs, na Sapucaí, no Rio de Janeiro, no última sábado, 17. A atriz curtiu a noite no “Nosso Camarote”, a convite da Rosa Chá. Ela apostou em um body transparente da marca para a festa, customizado exclusivamente.

Bruna também optou por uma calça legging de paetês, da grife Gucci, para compor a sua produção. A peça custa cerca de 7 mil reais no Brasil. Para finalizar, argolas grandes e o penteado meio preso deram um toque divertido ao visual.