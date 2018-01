Brooke Shields aposta na carreira de estilista aos 52 anos

Chamada Brooke Shields Timeless, a coleção investe em peças atemporais Foto: Divulgação/ Brooke Shields Timeless

Brooke Shields anunciou que fez uma parceria com uma rede de vendas pela televisão norte-americana, QVC, para criar a sua própria marca de roupas, chamada 'Brooke Shields Timeless'. A atriz revelou que fez questão de fazer parte de todas as decisões sobre a linha: “Eu me envolvi em escolher cada botão, cada zíper e cada bolso das roupas”, disse Brooke para o site WWD.

Segundo ela, a decisão em criar a marca veio após diversas companhias já a convidaram para criar uma coleção. No entanto, queriam apenas usar o seu nome, sem estarem interessados em sua visão sobre as roupas. “Eles queriam mais o meu nome do que uma história, um legado”, explicou. Como o nome da marca sugere, a ideia é que todas as peças sejam atemporais, verdadeiros clássicos do guarda-roupa. “São roupas que eu amo e de que sempre precisei no meu armário, como o blazer perfeito, um bom par de calças pretas, um vestido com uma boa modelagem. São peças que combinam entre si”.

Os preços da linha são acessíveis, variando de 29 e 109 dólares. Os tamanhos vão do PP até o 3X, e as peças estarão à venda a partir do dia 15 de fevereiro.