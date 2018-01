Britney Spears faz aniversário. Relembre os looks mais marcantes da cantora

No VMA de 2001, Britney se apresentou com uma cobra no pescoço. Foto: REUTERS/Gary Hershorn

Nesta sexta, 2, Britney Spears completa 35 anos - 18 deles passados sob os holofotes. Ao longo da carreira a cantora se envolveu em diversas polêmicas e protagonizou alguns momentos históricos da cultura pop.

Afinal, como esquecer o vestido jeans do VMA de 2001, quando ela apareceu de par de vaso com seu então namorado, Justin Timberlake? Ou então de quando Brit se vestiu de noiva e beijou Madonna, no VMA de 2003? Talvez ela gostaria mesmo de não se lembrar do conjunto de calcinha e top brilhante do VMA de 2007. Relembre aqui esses e outros looks marcantes da carreira de Britney.