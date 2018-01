Brigitte Bardot na intimidade

Brigitte Bardot em Saint-Tropez Foto: Divulgação

Uma exposição com fotos inéditas e vestidos de alta costura inspirados na atriz Brigitte Bardot abre no próximo dia 27, no D&D Shopping, em São Paulo, e fica em cartaz até o dia 28 de setembro.

Leia também: Fotos inéditas de Brigitte Bardot integram exposição em Londres

Com curadoria de Ricardo Chaves Fernandes, a mostra reúne 40 imagens de Bardot em cenas cotidianas, com cliques feitos em casa e durante intervalos de filmagens. A seleção traz fotos exclusivas de seis grandes nomes da fotografia: Christian Brincourt, Jean Claude Sauer, Léo e Yves Mirkine, Luc Fournol e Jean-Marie Périer.

Além das imagens, o curador convidou o estilista finlandês Sami Korhonen para criar uma coleção de roupas inspirada na atriz. O resultado são dez vestidos de alta costura que também serão expostos no local, que fazem uma releitura contemporânea da influência de Bardot no estilo e cultura de várias gerações. As peças serão leiloadas e parte da renda voltada a instituições de caridade.

O que: Exposição Brigitte Bardot (dans l'intimité)

Onde: D&D Shopping, Avenida das Nações Unidas, 12555, Brooklin

Quando: de segunda a sexta-feira, das 10h às 22h; sábado, das 10h às 20h; e domingo, das 14h às 19h.

A entrada é livre e gratuita.