Brasileiros entre os mais influentes da moda do mundo pelo Business of Fashion

Brasileiros que integram a lista do Business of Fashion Foto: Reprodução

O site britânico The Business of Fashion divulgou nesta segunda-feira, 22, a sua lista anual das 500 pessoas mais influentes da moda no mundo chamada de The People Shaping the Global Fashion Industry (as pessoas que dão forma à indústria da moda mundial). E a lista de 2014 conta com 16 brasileiros nomeados entre personalidades de 76 países.

Estilistas, modelos, fotógrafos, editores de moda, jornalistas, relações públicas, empresários e blogueiros foram escolhidos por sua relevância no cenário mundial. Entre eles, Karl Lagerfeld, Carolina Herrera, Donna Karan, Carine Roitfeld, Iris Apfel e tantos outros.

Entre os brasileiros, a lista desse ano conta com uma pessoa a menos que no ano passado, alguns nomes são novos, o do designer Fernando Jorge e o da jornalista Lilian Pacce, e outros não constam mais, a Helena Bordon e a jornalista Gloria Kalil. Costanza Pascolato, Gisele Bündchen, Pedro Lourenço, Oskar Metsavaht, Paulo Borges e Natalie Klein e outros nomes já estavam na última edição e permanecem nesta.

Com um menu interativo, a relação de 2014 possibilita seguir os indicados em suas redes sociais e ainda espelha em um mosaico com as principais hashtags do momento no mundo fashion, onde os presentes na lista surgem o tempo todo.

Confira a lista de nomes dos brasileiros:

Alexandre Herchcovitch - estilista

Alice Ferraz - empresária, dona da Ferraz Moda e blogueira

Carlos Jereissati Filho - presidente e chefe executivo do Grupo Iguatemi

Costanza Pascolato - consultora e crítica de moda

Daniela Falcão - diretora de redação da Vogue Brasil

Erika Palomino - diretora de redação da L'Officiel Brasil

Fernando Jorge - estilista

Francisco Costa - estilista e diretor criativo da Calvin Klein

Gisele Bündchen - modelo

José Auriemo Neto - presidente do Shopping Cidade Jardim

Lilian Pacce - jornalista

Monica Mendes - relações públicas

Natalie Klein - empresária, dona da NK Store

Oskar Metsavaht - estilista

Paulo Borges - diretor artístico do SPFW

Pedro Lourenço - estilista