Brasileiras brilham no red carpet do Emmy Internacional

Grazi apostou em um look Dolce & Gabbana. Foto: AFP PHOTO / ANGELA WEISS

O look que Grazi Massafera usaria no Emmy Internacional, que rolou na segunda-feira, 21, em Nova York, gerou muita especulação. Entre as opções, estava um vestido do estilista Reinaldo Lourenço avaliado em R$ 16 mil. Mas a escolha da atriz foi um modelo preto com rendas e bordados da grife Dolce & Gabbana. Grazi não ganhou o prêmio de melhor atriz, que concorreu pela atuação em 'Verdades Secretas', mas foi uma das grandes estrelas da noite.

Maria Eugênia Suconic, de look Samuel Cirnansck, e Camila Queiroz, com um vestido Romona Keveza, também chamaram a atenção no red carpet da premiação. Dos nomes brasileiros, quem levou o troféu foi a trama 'Verdades Secretas', de Walcyr Carrasco. Veja todos os looks de quem passou por lá na galeria.