Brasileira é eleita a youtuber do ano em premiação norte-americana

Canal de Camila Coelho no Youtube possui mais de 3 milhões de inscritos Foto: Instagram.com/@camilacoelho

As influenciadoras digitais estão ganhando cada vez mais espaço no mundo da moda, tanto online quanto offline. Uma das provas disso é a premiação criada pela marca norte-americana Revolve, o Revolve Awards, que celebra os melhores criadores de conteúdo para a internet.

Na primeira edição do evento, que ocorreu no dia 2 de novembro, em Los Angeles, a brasileira Camila Coelho ganhou um dos prêmios mais importantes da noite, o de Youtuber do Ano, pelo seu canal na plataforma, que possui mais de 3 milhões de inscritos.

Ela também levou o prêmio de BFFs do ano, ao lado da sua amiga e blogueira, Aimee Song. Outros prêmios importantes foram o de influenciadora do ano, levado pela holandesa Negin Mirsalehi, mulher do ano, título concedido à apresentadora Chrissy Teigen, e melhor marca de beleza, a Ouai.