Brasil é o país mais caro para comprar uma Louis Vuitton

Neverfull é um dos modelos mais tradicionais da grife

Segundo uma análise feita pelo portal Bussiness of Fashion em 2016, o Brasil é o país mais caro do mundo para se comprar uma bolsa Louis Vuitton, podendo custar até 90% a mais do que na França, sede da marca.

Em pesquisa feita pelo E+, um exemplar do modelo 'Neverfull' médio, um dos clássicos da grife, nas estampas Damier Azur, Damier Ébène ou Monogram sai por R$ 5.050 no País. Na França, a mesma peça custa R$ 3.210.

