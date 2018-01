Bowie, Grindr e a moda masculina

Burberry: trench coats e mood esportivo Foto: divulgação

Participar de uma semana de moda internacional é uma experiência singular. Muito além do lançamento das coleções, a energia que envolve os shows é reveladora. As roupas nas lojas, penduradas nas araras, nada tem a ver com os espetáculos de luzes, personalidades, música e espírito que envolvem uma fashion week.

Quando as luzes se apagam, um novo conceito emerge e as sensações se misturam. Não há vídeo no Snapchat que capture a emoção do suntuoso desfile da Burberry na última temporada inglesa de coleções masculinas outono inverno 2016, realizada em Londres entre os dias 8 e 11 de janeiro. Com rigor britânico, a grife pediu a seus convidados que chegassem à gigantesca tenda improvisada em Kensington Gardens com 45 minutos de antecedência, devido à transmissão ao vivo da coleção na internet.

Durante o período de espera, músicas de David Bowie tocavam na sala - em volume ambiente - naquela fatídica manhã do dia 11, quando foi anunciada a morte do cantor. Sem o habitual clima festivo da marca, os convidados se acomodavam em seus lugares e assim permaneceram até a apresentação começar pontualmente às 13h.

Burberry Foto: divulgação

Na passarela, tudo se transforma e Bowie, de alguma forma, estava lá. Por exemplo, no esforço da Burberry em expandir sua moda para além da tradição inglesa e torná-la global, misturando clássicos casacos camelo com agasalhos esportivos de lantejoulas e casacos de pele. O cantor estava também no glitter nos olhos dos modelos. Coincidência ou não, o timing foi correto.

A semana londrina conta ainda com marcas menores, que representam as subculturas da cidade em seu DNA. A Sibling provou que, com um tanto de sensualidade e prints inspirados na pop art dos anos 80, um jovem boxeador pode ser referência de street style para os próximos meses. Atual e interessante, a coleção trouxe um novo olhar sobre a já cansada tendência atlética, que invadiu (e permaneceu) na passarela por algumas temporadas.

Sibling: boxe e pop arte dos anos 80 como referência de street style Foto: Jorge Grimberg

Já o estilista Nazir Mazhar induziu personagens da noite de Londres em seus papéis reais: o de provocadores. Ambas são marcas pequenas, que pouco influenciam o consumidor brasileiro, mas que mantém Londres à frente no quesito originalidade e deixam acesa a moda vibrante e jovem da capital.

Nazir Mazhar: moda provocadora Foto: divulgação

Ainda tratando de moda underground, o designer-sensação J.W. Anderson foi o maior assunto da semana. E não pelas roupas. O aplicativo Grindr, que promove encontros entre jovens homossexuais baseado em suas localizações com imagens um tanto reveladoras, foi o único veículo que transmitiu ao vivo o seu desfile da marca online. Intrigante? Muito. Especialmente tratando-se de um estilista que deve ser um dos grandes nomes da moda nos próximos anos.

Anúncio do desfile de J.W. Anderson no aplicativo Grindr Foto: divulgação

Na trilha do desfile, uma música com um refrão monossilábico - 'Techno Wave is Back' - anunciava a volta da batida techno, acompanhada de uma moda superclubber, com gargantilhas e colagens coloridas em peças alongadas. Totalmente unissex, muito além da tendência transgênero.

J.W. Anderson: moda superclubber totalmente unissex Foto: divulgação

Nesta temporada, um dos momentos mais marcantes foi o protesto silencioso do estilista Craig Green, que levou à passarela modelos vestindo roupas utilitárias, alguns com os rostos cobertos por uma espécie de balaclava. O novo militarismo causou impacto na platéia. Com um clima mais próximo da guerra do que do urbano, todos entenderam a mensagem.

Não foram necessárias referência literais, como armas e bombas, para entender que queremos estar mais seguros em nossas cidades - uma questão de extrema relevância na Europa de hoje. Era fácil interpretar na coleção nosso desejo por proteção. Seja ela como vier.

Craig Green: militarismo e desejo por segurança Foto: divulgação

O interessante da moda é que, além de nos vestir, ela pode transmitir conceitos por meio de uma ideia, de um produto ou desfile, que não precisa ser comercial ou viável. Para o mercado masculino, a moda deve funcionar como uma provedora de armaduras para enfrentar o nosso dia-a-dia. Seja para uma noite clubber, uma cidade violenta ou um escritório repleto de ternos, o estilo nos protege do mundo a nossa volta.