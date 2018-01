Bota enrugada: o modelo que você vai querer usar daqui a pouco

Desfile da Saint Laurent em fevereiro de 2017. Foto: EUTERS/Gonzalo Fuentes

Nenhum sapato recebeu mais variações do que as botas neste inverno. Com glitter, vermelha, de cano médio, de veludo e metalizada - as tendências se dividiram entre os modelos mais diferentes. E o que vem por aí? Outro par exótico, que por muitos anos recebeu o título de cafona: as botas enrugadas.

Elas vieram direto dos anos 1980, quando fizeram muito sucesso, para as passarelas da Saint Laurent na Semana de Moda de Paris, em fevereiro deste ano. No desfile da grife francesa, elas tinham bico fino, salto e cano longo - algumas ganharam até acabamento brilhante. A estilista Isabel Marant também adotou o modelo, mas na cor vermelha.

Algumas marcas já estão de olho na tendência, mas ela chega com tudo por aqui em 2018, pode apostar!