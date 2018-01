Bolsas saco voltam à cena; veja modelos que já são hit

A febre das bolsa saco ocorreu no fim dos anos 1990, mas o modelo foi criado bem antes, na década de 30, quando a grife francesa Louis Vuitton lançou a Noè para que seus clientes abastados carregassem suas garrafas de champanhe. Desde então, o formato ganhou muitas versões - inclusive as das marcas brasileiras Santa Marinella e Victor Hugo, que as meninas usavam à exaustão duas décadas atrás. Como na moda tudo o que vai, volta, a bolsa saco - também chamada de bucket bag - já aparece como grande hit de 2015 nas passarelas e vitrines mundo afora. Com modelagem de base estruturada, corpo maleável e fechamento franzido, ela surge renovada em releituras divertidas, minimalistas, com detalhes e em tamanhos mini e médio. Confira algumas delas na galeria.