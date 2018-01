Blogueira compara fotos para mostrar que nem tudo na internet é verdade

Jovem falou que uma das coisas que sempre tenta esconder nas fotos é seu queixo duplo Foto: Instagram.com/@saggysara

Ao rolar o feed do Instagram, é comum se deparar com dezenas de fotos em que as pessoas parecem ser perfeitas, com o cabelo arrumado, bumbum empinado e barriga chapada. Com esse pensamento em mente, a blogueira Sara Puhto decidiu dismistificar essa parte da internet ao mostrar suas fotos que seriam publicadas nas redes sociais ao lado de imagens em que aparecerem imperfeições que ela normalmente tentaria esconder.

Nas publicações, ela mostra como disfarça coisas que a incomodam - como a barriga, o queixo duplo e o bumbum reto -, com a ajuda de diferentes ângulos e roupas, e também a versão 'vida real', sempre acompanhadas de um texto sobre positividade corporal.

"Nós constantemente vemos imagens de corpos magros e torneados, o que nos faz esquecer de que coisas simples, como inchaço e gordura, são normais! Não existe nada errado em tê-los, e ninguém devia se sentir envergonhado por causa disso. Também não estou dizendo que é errado postar fotos em que você se sente bem com seu corpo, se você está confiante, você deveria postar! Só queria quebrar a barreira do visual 'perfeito' todo o tempo", escreveu ela em uma das legendas.

